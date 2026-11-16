Czy Kapibara zmodernizuje gorzowski bulwar wschodni?

Jest chętny na modernizację gorzowskiego bulwaru wschodniego. Ale tylko jeden. ​

Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie otworzyła koperty z ofertami jakie wpłynęły na ogłoszony przetarg. Dużo roboty z tym nie było, bo zgłosiła się tylko firma z Knurowa. Kapibara, bo taką wdzięczną nazwę ma oferent, wyceniła swoją pracę na 2 mln 700 tys. zł. To o 600 tys. zł więcej niż zamierzało wydać miasto.

Złożona oferta jest teraz analizowana przez GIM.

Przypomnijmy: w ramach modernizacji zniknie woliera dla ptaków, przebudowany i powiększony będzie plac zabaw, pojawią się tężnie solankowe i toaleta. Będzie też więcej nasadzeń.