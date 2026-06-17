Zintegrowana Sieć Kolejowa światełkiem w tunelu dla Gorzowa

Magistrala Zachodnia, Magistrala Wielkopolska i Koleje Dużych Prędkości. I to wszystko poprowadzone przez Gorzów. ​Jeżeli ministerialne plany zostaną zrealizowane, Gorzowianie nie będą już narzekać na wykluczenie komunikacyjne.

Wiceminister infrastruktury zaprezentował Zintegrowaną Sieć Kolejową, czyli plan inwestycji. Przez Gorzów mają być poprowadzone dwie nowe linie, dzięki którym mieszkańcy uzyskaliby bezpośrednie i szybkie połączenie m.in z Szczecinem, Świnoujściem, Wrocławiem, Poznaniem czy Zieloną Górą.

Gdyby było to zrealizowane, to dojazd z Gorzowa do Wrocławia będzie tylko 10 minut dłuższy niż z Zielonej Góry do Wrocławia. To daje obraz skali tej inwestycji i ewentualnych korzyści. Do Poznania 35 minut, do Szczecina 30 minut. Pięknie to wygląda na papierze, ale czy kiedykolwiek tego doczekamy? - komentuje Tomasz Drost z Stowarzyszenia komunikacja.org.

Realizacja zaprezentowanych inwestycji kolejowych planowana jest na lata 2035-2050.