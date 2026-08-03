Wpadł do Odry i zaplątał się w roślinność. Chwile grozy w Słubicach

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-08-03 18:19

Mężczyznę, na szczęście, udało się uratować, a to dzięki świadkowi zajścia, który błyskawicznie zaalarmował policjantów. Do zdarzenia doszło w niedzielę [2.11] około godz. 15, na moście granicznym w Słubicach. Co się wydarzyło?

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Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

W niedzielne popołudnie do mundurowych pełniących służbę przy słubickim moście, podszedł przechodzień. Poinformował o osobie potrzebującej pomocy w rzece. Topiący był przy linii brzegowej, około 100 metrów od mostu. Funkcjonariusze ruszyli na miejsce i wyciągnęli poszkodowanego na brzeg. Po przebadaniu ratownicy medyczni przewieźli mężczyznę do szpitala.

W sytuacjach zagrożenia życia decydujące znaczenie ma natychmiastowa reakcja świadków oraz sprawna współpraca służb, która pozwala szybko i skutecznie nieść pomoc. Dzięki temu można uratować zdrowie a nawet życie danej osobie.

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