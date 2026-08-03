Wpadł do Odry i zaplątał się w roślinność. Chwile grozy w Słubicach

W niedzielne popołudnie do mundurowych pełniących służbę przy słubickim moście, podszedł przechodzień. Poinformował o osobie potrzebującej pomocy w rzece. Topiący był przy linii brzegowej, około 100 metrów od mostu. Funkcjonariusze ruszyli na miejsce i wyciągnęli poszkodowanego na brzeg. Po przebadaniu ratownicy medyczni przewieźli mężczyznę do szpitala.

W sytuacjach zagrożenia życia decydujące znaczenie ma natychmiastowa reakcja świadków oraz sprawna współpraca służb, która pozwala szybko i skutecznie nieść pomoc. Dzięki temu można uratować zdrowie a nawet życie danej osobie.

Żagle w Szczecinie 2026