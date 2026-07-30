Miał obcować z małoletnią, będzie tłumaczył się przed sądem

Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku, kiedy podczas wspólnej wycieczki samochodem do lasu w okolicach Marianowa, mężczyzna płciowo obcował z nastolatką.
Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik prokuratury okręgowej w Gorzowie:
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Potwierdził, że spotykał się z dziewczyną, jednak, jak twierdzi, ich relacja opierała się głównie na wymienianiu ze sobą wiadomości. Przyznał również, że był z pokrzywdzoną w lesie koło Marianowa, ale stanowczo zaprzeczył, by doszło między nimi do kontaktów seksualnych.
Oskarżony nie był dotychczas karany sądownie. Ma policyjny dozór, nie może opuszczać kraju.