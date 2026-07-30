Miał obcować z małoletnią, będzie tłumaczył się przed sądem

Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku, kiedy podczas wspólnej wycieczki samochodem do lasu w okolicach Marianowa, mężczyzna płciowo obcował z nastolatką.

Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik prokuratury okręgowej w Gorzowie:

Potwierdził, że spotykał się z dziewczyną, jednak, jak twierdzi, ich relacja opierała się głównie na wymienianiu ze sobą wiadomości. Przyznał również, że był z pokrzywdzoną w lesie koło Marianowa, ale stanowczo zaprzeczył, by doszło między nimi do kontaktów seksualnych.

Policja nie miała dostępu do bazy

Oskarżony nie był dotychczas karany sądownie. Ma policyjny dozór, nie może opuszczać kraju.