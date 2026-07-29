Rozbił samochodowe szyby, miał przy sobie górę narkotyków

Właściciele pojazdów ponieśli łączne straty na ponad 9 tysięcy złotych. Gdy 41-latka udało się zatrzymać, znaleziono przy nim dodatkowo blisko pół kilograma narkotyków. Mężczyzna został przewieziony na komendę w Słubicach. Po zgromadzeniu materiału dowodowego, podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających.

Pijany kierowca sam przyjechał na policję

Do tego sąd rejonowy w Sulęcinie, na wniosek prokuratora, zadecydował o trzymiesięcznym areszcie.

Do wybicia szyb doszło na początku czerwca. Dzięki szeregowi działań operacyjnych udało się ustalić dane podejrzanego. Mężczyzna został rozpoznany i zatrzymany przez swojego dzielnicowego.