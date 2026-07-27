Kiedyś zjeżdżały tu tłumy z całej Polski, dziś hula wiatr. Legendarne miejsce jest nie do poznania!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-27 7:47

Kostrzyn nad Odrą przez lata był niekwestionowaną stolicą polskiej muzyki niezależnej. To właśnie tam przez kilkanaście lat odbywał się legendarny Przystanek Woodstock, przemianowany później na Pol'and'Rock Festival, na który ściągały setki tysięcy ludzi z całej Europy. Dzisiaj, po latach głośnych koncertów i tętniącego życiem miasteczka namiotowego, dawny poligon wojskowy przypomina jedynie puste pole.

Jurek Owsiak organizował tu Przystanek Woodstock 15 razy

Lokalizacją, która na lata wpisała się w historię polskiej muzyki, był dawny poligon wojskowy położony we wschodniej części Kostrzyna, oddalony zaledwie trzy kilometry od centrum miasta. To właśnie tam w 2004 roku zorganizowano dziesiątą, jubileuszową edycję festiwalu Przystanek Woodstock. Miejsce to okazało się strzałem w dziesiątkę. Pokochała je zarówno fundacja WOŚP, jak i sami festiwalowicze. W efekcie impreza zagościła na kostrzyńskiej ziemi aż na piętnaście kolejnych lat, a ostatnia edycja odbyła się w tym miejscu w 2019 roku.

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Dlaczego Pol'and'Rock Festival uciekł z Kostrzyna?

Pandemia koronawirusa przerwała wieloletnią tradycję, a po zniesieniu obostrzeń festiwal, działający już pod nazwą Pol'and'Rock Festival, nie powrócił do dawnej bazy. Zamiast głośnej muzyki, barwnej Pokojowej Wioski Kryszny, wzruszających spotkań w Akademii Sztuk Przepięknych i setek tysięcy namiotów, dziś można zobaczyć jedynie wielką, opustoszałą polanę, przeciętą asfaltową drogą. Rozpoznanie dokładnego punktu, w którym górowała gigantyczna scena, graniczy dzisiaj z cudem. Przechadzając się po tym terenie, zamiast radosnego gwaru i gitarowych riffów, słychać wyłącznie szum wiatru i rzadki warkot silników przejeżdżających aut. Dawny, tętniący życiem teren zamienił się w miejsce opustoszałe i ciche.

Dawne pole Przystanku Woodstock na sprzedaż. Czy impreza tu wróci?

Obecnym domem „Najpiękniejszego Festiwalu Świata” jest lotnisko Broczyno w Czaplinku w województwie zachodniopomorskim. Perspektywa powrotu wielkiej muzycznej fety do Kostrzyna nad Odrą wydaje się niemożliwa. Słynny poligon został już sprzedany i zmienił swojego właściciela. Zgodnie z najnowszymi planami, ogromny teren w przyszłości zostanie zagospodarowany pod budowę nowoczesnych zakładów przemysłowych, co bezpowrotnie przekreśla szanse na reaktywację festiwalowej strefy.

Zobacz, jak zmieniło się pole w Kostrzynie

W przygotowanej galerii zdjęć zderzono archiwalne fotografie z lat świetności Przystanku Woodstock z aktualnymi kadrami z opustoszałego kostrzyńskiego poligonu. Różnica między wielotysięcznym, pełnym kolorów tłumem a obecnym, surowym krajobrazem jest po prostu kolosalna i budzi wielki sentyment.

Pole namiotowe i scena w Kostrzynie. Na miniaturze obok pusty poligon. O historii festiwalu przeczytasz na Eska Gorzów.
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Tutaj przez lata odbywał się Przystanek Woodstock. Dziś panuje tu cisza
Jurek Owsiak
kostrzyn nad odrą
WOŚP
Przystanek Woodstock
Pol'and'Rock Festival
kostrzyn