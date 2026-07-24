Czy na specjalnej sesji wygaszone będą mandaty radnych Gorzowa?

W poniedziałek (24.07) rozstrzygną się losy gorzowskich radnych. ​Zwołano specjalną sesję, na której będą głosowane wnioski o wygaszenie mandatu ośmioro rajców.

Sesja rozpocznie się o nietypowej godzinie, o 9.30, w sali 201 Urzędu Miasta Gorzowa, przy ul. Sikorskiego. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek grupy radnych Koalicji Obywatelskiej i Macieja Buszkiewicza z Gorzów Plus.

Sensacyjnych rozstrzygnięć nie należy się spodziewać. Wcześniej sprawą wniosków o wygaszenie mandatów gorzowskim radnym zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która uznała, że są one bezzasadne. Dotyczy to: Roberta Surowca, Jerzego Sobolewskiego, Haliny Kunickiej, Artura Andruszczaka, Aleksandry Sibińskiej-Szadnej, Alberta Madeja, Anny Kozak i Sebastiana Pieńkowskiego.

Na poniedziałkowej sesji do grona radnych przyjęty zostanie Jarosław Baryła, który zajmie miejsce Ireneusza Macieja Zmory.

Radni przekażą również 300 tys. zł dotacji dla Stilonu Gorzów, który awansował do III Ligi.