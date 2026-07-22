Gorzowskie "Azorki" zamknięte na dwa tygodnie

Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte! Winna nosówka. Przez najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy nie wejdą na jego teren.

Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu.

Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc np. karmę, dalej mogą to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.

Na terenie schroniska przebywa około setki psów.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Azyl w swoich mediach społecznościowych poinformuje mieszkańców, kiedy będzie można ponownie odwiedzać placówkę na gorzowskim Zawarciu.