Gorzowskie "Azorki" zamknięte na dwa tygodnie

Sebastian Górny
2026-07-22 16:25

Powodem takiej decyzji jest wirus, który zaatakował część psów przebywających w schronisku przy ul. Fabrycznej. Zwierzęta są pod opieką weterynarza.

Rząd boksów w gorzowskim schronisku Azorki. O tymczasowym zamknięciu placówki przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: SG Schronisko Azorki (fot. archiwum).

Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte! Winna nosówka. Przez najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy nie wejdą na jego teren.

Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu.

Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc np. karmę, dalej mogą to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.

Na terenie schroniska przebywa około setki psów.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Azyl w swoich mediach społecznościowych poinformuje mieszkańców, kiedy będzie można ponownie odwiedzać placówkę na gorzowskim Zawarciu.

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