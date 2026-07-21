Radni tłumaczyli gdzie mieszkają. Mandaty zachowają

Wnioski o wygaszenie mandatów gorzowskich radnych bezzasadne. Tak uznała dziś (21.07) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, którą również tworzą radni.

Przed komisją stanęli Robert Surowiec, Jerzy Sobolewski, Halina Kunicka, Artur Andruszczak, Aleksandra Sibińska-Szadna wszyscy Koalicja Obywatelska i Albert Madej - Gorzów plus. Zarzucono im, że nie mieszkają w Gorzowie. Radni swoje oświadczenia złożyli tuż przed rozpoczęciem obrad. Każdy wniosek rozpatrywano osobno. Wszystkie odrzucono. Ale głosy rozkładały się rożnie. W przypadku Surowca wszyscy byli za odrzuceniem wniosku o wygaszenie mandatu. Pismo dotyczące Madeja oddalono stosunkiem głosów 4 do 1. W pozostałych przypadkach dwa głosy były za odrzuceniem, jeden przeciw i dwa wstrzymujące.

To nie zamyka sprawy. Zajmie się tym jeszcze Rada Miasta na sesji pod koniec sierpnia.

Wcześniej komisja odrzuciła wnioski dotyczące Anny Kozak i Sebastiana Pieńkowskiego.

Kontrowersje wokół niektórych gorzowskich radnych zaczęły się od pisma Aliny Czyżewskiej z kwietnia, która chciała wygaszenia mandatu Ireneuszowi Zmorze. Ten po kilku miesiącach sam zrezygnował.