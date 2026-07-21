Nowy odcinek ścieżki wzdłuż Kłodawki. Kolejne atrakcje dla mieszkańców

Co nowego w planach budowy ścieżki?

Wkrótce rozpocznie się budowa kolejnego fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. Nowa część trasy, mająca ponad 3 kilometry długości, będzie kontynuacją istniejącej ścieżki, która zaczyna się przy ulicy Chodkiewicza. Przedłużenie to poprowadzi aż do granic z gminą Kłodawa, gdzie połączy się z tamtejszymi trasami.

Jakie elementy wzbogacą nową trasę?

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów inwestycji i zarazem najbardziej kosztochłonnych będą trzy kładki nad Kłodawką, które nie tylko usprawnią przemieszczanie się między brzegami, ale również wzbogacą krajobraz i podniosą atrakcyjność całej trasy. W ramach przedsięwzięcia powstanie także estakada pieszo-rowerowa o długości 61 m – powiedziała Iwańska.

Wzdłuż trasy zaplanowano elementy małej architektury, w tym ławki i dwie wiaty, które stworzą miejsca odpoczynku dla użytkowników. Cała ścieżka zostanie wyposażona w oświetlenie, zwiększające komfort i bezpieczeństwo korzystania z trasy po zmroku. Projekt obejmuje również zmiany w rejonie ronda Barlineckiego, które docelowo stanie się częścią powstającej obwodnicy miasta.

Kto zrealizuje projekt i jakie są jego koszty?

Wykonawca inwestycji - firma Budimex na realizację zadania ma 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Trwają już prace zmierzające do przekazania placu budowy. Na przedsięwzięcie miasto pozyskało z funduszy unijnych ponad 12 mln zł.

Jakie są założenia projektu?

Jak zaznaczyła Iwańska, projekt nowej ścieżki rowerowej powstał z poszanowaniem naturalnego charakteru rzeki Kłodawki. Jej przebieg został dopasowany do istniejącego biegu rzeki. Takie rozwiązanie pozwala zachować walory przyrodnicze tego obszaru, ogranicza wpływ inwestycji na lokalny ekosystem oraz eliminuje konieczność prowadzenia skomplikowanych procedur środowiskowych.

Nowy odcinek drogi dla pieszych i rowerzystów będzie stanowić element ponadregionalnej trasy rowerowej nr 753 ustalonej w „Koncepcji szlaków rowerowych w województwie lubuskim”. Docelowo ścieżki rowerowe w Gorzowie mają stanowić powiązany system, łączący przestrzeń miasta ze ścieżkami w sąsiednich gminach: Bogdaniec, Kłodawa, Santok i Deszczno.

Źródło PAP.