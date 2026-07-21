Krzywdził dziecko przez 7 lat. W komputerze 52-latka znaleziono szokujące pliki

Wykorzystywanie dziecka podstępem i przemocą

Z ustaleń śledczych wynika, że Waldemar G. dopuszczał się swoich makabrycznych czynów od 2014 do 2021 roku. Oskarżony wielokrotnie miał wymuszać na dziewczynce poniżej 15. roku życia kontakty intymne oraz doprowadzać ją do tzw. innych czynności seksualnych. Jak dowodziła przed sądem prokuratura, mężczyzna osiągał swój cel, uciekając się do stosowania podstępu, a także regularnej przemocy fizycznej wobec bezbronnej ofiary.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim uznał winę 52-latka i wymierzył mu za to główne przestępstwo surową karę w wymiarze ośmiu lat pozbawienia wolności.

Pornografia dziecięca u 52-latka z Gorzowa

Mężczyzna zasiadł na ławie oskarżonych z dodatkowymi zarzutami, które dotyczyły gromadzenia nielegalnych materiałów wizualnych. Okazało się, że Waldemar G. posiadał na swoim osobistym sprzęcie elektronicznym rozległą kolekcję fotografii oraz nagrań wideo o charakterze pornograficznym, na których uwidoczniono osoby małoletnie. Twarde dowody w tej sprawie śledczy odnaleźli i zabezpieczyli w jego przenośnym komputerze. Za to konkretne przewinienie sędzia skazał go na rok pozbawienia wolności, jednak w ostatecznym rozrachunku zapadł wyrok łączny.

Surowy wyrok dla Waldemara G.

Po zsumowaniu kar sędzia orzekł wobec Waldemara G. bezwzględne pozbawienie wolności na okres ośmiu lat. Ponadto nałożono na niego poważne obciążenia finansowe. Skazany musi wypłacić pokrzywdzonej zadośćuczynienie i odszkodowanie w kwocie 21 510 złotych, a także uiścić wpłatę rzędu 10 tysięcy złotych, która zasili konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W celu ochrony małoletniej ofiary sąd zdecydował się również na zastosowanie dodatkowych środków karnych. Mężczyzna ma stanowczy zakaz zbliżania się do skrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100 metrów, a także nie może nawiązywać z nią żadnego kontaktu przez najbliższe pięć lat.

Możliwa apelacja prokuratury w Gorzowie

Jak przekazała do publicznej wiadomości Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, obecne postanowienie sądu pierwszej instancji nie jest jeszcze prawomocne.

Nie jest wykluczone, że prokuratura zdecyduje się na złożenie apelacji, dążąc do ewentualnej zmiany wyroku w sądzie wyższej instancji.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie