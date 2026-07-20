Na pace miał dwa kradzione motocykle. 27-latek może za kratami spędzić 5 lat

W trakcie "suszenia", uwagę policjantów zwrócił biały bus, jadący drogą od strony Gorzowa. Mundurowi nabrali podejrzeń, że przewozi on kradziony towar. W części ładunkowej policjanci ujawnili dwa motocykle.

Mówi Tomasz Bartos, rzecznik strzeleckiej policji:

Pijany kierowca sam przyjechał na policję

Po sprawdzeniu, okazało się, że pojazdy zostały skradzione kilka dni wcześniej na terenie Niemiec. Kierowca busa został zatrzymany i przewieziony do strzeleckiej komendy, a odzyskane motocykle zostały zabezpieczone na policyjny parking.

Po przesłuchaniu policjanci z wydziału kryminalnego przedstawili mężczyźnie zarzut paserstwa. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.