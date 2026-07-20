Na pace miał dwa kradzione motocykle. 27-latek może za kratami spędzić 5 lat

K.Bar
2026-07-20 12:48

Zatrzymanie miało miejsce w czwartkowe [16.07] popołudnie na obwodnicy Strzelec Krajeńskich. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

kradzione motocykle
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

W trakcie "suszenia", uwagę policjantów zwrócił biały bus, jadący drogą od strony Gorzowa. Mundurowi nabrali podejrzeń, że przewozi on kradziony towar. W części ładunkowej policjanci ujawnili dwa motocykle.

Mówi Tomasz Bartos, rzecznik strzeleckiej policji:

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Po sprawdzeniu, okazało się, że pojazdy zostały skradzione kilka dni wcześniej na terenie Niemiec. Kierowca busa został zatrzymany i przewieziony do strzeleckiej komendy, a odzyskane motocykle zostały zabezpieczone na policyjny parking.

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Po przesłuchaniu policjanci z wydziału kryminalnego przedstawili mężczyźnie zarzut paserstwa. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

lubuska policja