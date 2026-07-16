Wpłacił 40 tysięcy złotych oszustom, przed większymi stratami uratowała ich żona

K.Bar
2026-07-16 17:11

Kolejne oszustwo "na policjanta" miało miejsce w powiecie międzyrzeckim. Do 65-letniego mężczyzny zadzwoniła kobieta podająca się za funkcjonariuszkę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

telefoniczne oszustwa
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Ta poinformowała go, że przestępcy podszywają się pod służby, a jedna z kobiet miała zaciągnąć na jego dane osobowe kredyt w wysokości 47 tysięcy złotych. Poleciła mężczyźnie udać się do swojego banku i złożyć wniosek o kredyt w wysokości 100 tysięcy złotych. Tłumaczyła, że jeśli bank bez problemu udzieli mu tak wysokiego kredytu, to świadczy to o współpracy bankierów z oszustami.

Pokój Zbrodni - Oszustwa na policjanta

Mężczyzna otrzymał kredyt, po powrocie do domu opowiedział wszystko żonie. Ta nabrała podejrzeń, pojechała na policję. W międzyczasie z 65-latkiem ponownie skontaktowała się oszustka. Mężczyzna zdążył wpłacić blisko 40 tys. złotych do wpłatomatu, resztę miał wpłacić dzień później. Temu już udało się zapobiec.

Mapa Polski, która już nie ma. Wiesz, gdzie leżały te miasta w PRL-u? Sprawdź się w quizie!
Pytanie 1 z 15
Które z tych miast nie znajdowało się w województwie tarnowskim?
lubuska policja
oszustwo na policjanta