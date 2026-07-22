Kasy na ekociepłownię w Gorzowie - na razie - nie będzie

Chodzi o 100 milionów złotych dofinansowania i 270 mln pożyczki na preferencyjnych warunkach. O taką kwotę wnioskował Gorzów, w ubiegłym roku wniosek dostał pozytywną ocenę. Miasto musiało jeszcze uzupełniać dokumentację.

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W tym roku Fundusz ws. spalarni śmieci zmienił decyzję na negatywną. We wtorek [21.07] gorzowscy urzędnicy odwołali się. Zdaniem prezes Inneko, Iwony Olek, jest to niezgodne z regulaminem funduszu:

W piśmie Narodowego Funduszu, informującym o negatywnej ocenie, mowa przede wszystkim o braku wystarczającego potwierdzenia odbioru ciepła, co nie było warunkiem udziału w konkursie i nie powinno podlegać ocenie na etapie negocjacji.

NFGŚiGW ma 15 dni na rozpatrzenie odwołania. W razie podtrzymania negatywnej decyzji, miasto zapowiada pójście do sądu.

Przypomnijmy, koszt planowanej inwestycji to ponad 400 mln zł. Jeżeli pieniądze uda się w końcu zdobyć, wtedy budowa ma zająć około 5 lat.