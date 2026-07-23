Kilkadziesiąt rowerów na pace, część z nich była kradziona

Funkcjonariusze słubickiej straży granicznej zatrzymali do kontroli dostawczego opla. Podczas sprawdzania pojazdu mundurowi odkryli w przestrzeni ładunkowej aż 41 rowerów różnych marek.

23-latek przekonywał, że przewozi je do Polski, gdzie mają zostać poddane serwisowi. Wyjaśnienia kierowcy nie przekonały pograniczników. Po sprawdzeniu rowerów w bazach danych, okazało się, że część jednośladów została skradziona na terenie Niemiec. Obywatel tego kraju został zatrzymany i przekazany policjantom ze Słubic.

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Łączna wartość odzyskanych rowerów została oszacowana na blisko 170 tysięcy złotych. Śledczy wyjaśniają pochodzenie wszystkich zabezpieczonych jednośladów i ustalają, czy pozostałe rowery również pochodzą z przestępstwa.