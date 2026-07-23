Kilkadziesiąt rowerów na pace, część z nich była kradziona

K.Bar
2026-07-23 15:48

23-letni obywatel Niemiec usłyszał prokuratorskie zarzuty paserstwa. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Wpadł w trakcie kontroli granicznej w Słubicach.

kradzione rowery
Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze słubickiej straży granicznej zatrzymali do kontroli dostawczego opla. Podczas sprawdzania pojazdu mundurowi odkryli w przestrzeni ładunkowej aż 41 rowerów różnych marek.

23-latek przekonywał, że przewozi je do Polski, gdzie mają zostać poddane serwisowi. Wyjaśnienia kierowcy nie przekonały pograniczników. Po sprawdzeniu rowerów w bazach danych, okazało się, że część jednośladów została skradziona na terenie Niemiec. Obywatel tego kraju został zatrzymany i przekazany policjantom ze Słubic.

Jak działa system perymetryczny na granicy z Białorusią? Straż Graniczna pokazała nagrania

Polecany artykuł:

Na pace miał dwa kradzione motocykle. 27-latek może za kratami spędzić 5 lat

Łączna wartość odzyskanych rowerów została oszacowana na blisko 170 tysięcy złotych. Śledczy wyjaśniają pochodzenie wszystkich zabezpieczonych jednośladów i ustalają, czy pozostałe rowery również pochodzą z przestępstwa.

Nadajesz się na policjanta? Pytania z testu psychologicznego do policji Multiselect 2023 - cz. II
Pytanie 1 z 21
Czy zdarzyło Ci się obwiniać kogoś o coś, o czym wiedziałeś że naprawdę sam popełniłeś?
straż graniczna
kradzież roweru
Słubice