Hala przy ulicy Targowej do rozbiórki. GRH będzie miał na to ponad rok

Decyzja zapadła dzisiaj [31.07]. Z rozbiórki wyłączona została ściana wspólna dla hali nr 3 i nr 2, oraz ściany szczytowej wspólnej dla hali nr 3 i części administracyjnej.

Obiekt przy ulicy Targowej 11a, który ucierpiał w wyniku pożaru i późniejszych działań, w tym stanie technicznym nie może być odbudowany, musi zostać rozebrany - mówi inspektor nadzoru budowlanego, Katarzyna Piechocka:

Policjant uratował z pożaru 17 osób, został ciężko ranny

Po pożarze w obiekcie występują poważne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, zagrażające dalsze stateczności tego budynku. Znaczna deformacja konstrukcji dachu powodująca, że nieprzenoszone są obciążenia całej konstrukcji obiektu.

Gorzowski Rynek Hurtowy do prac rozbiórkowych może przystąpić najszybciej sześć tygodni po wydaniu decyzji, czyli 14 września tego roku. Termin końcowy włącznie z uporządkowaniem terenu wyznaczony został na 31 sierpnia 2027 roku.