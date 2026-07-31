Hala przy ulicy Targowej do rozbiórki. GRH będzie miał na to ponad rok

K.Bar
2026-07-31 14:10

Inspektor nadzoru budowlanego dla Gorzowa podjęła decyzję w sprawie popożarowej hali nr 3. GRH na przeprowadzenie robót ma ponad rok.

pożar hala gorzów
Autor: FB Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Gorzów/ Materiały prasowe

Decyzja zapadła dzisiaj [31.07]. Z rozbiórki wyłączona została ściana wspólna dla hali nr 3 i nr 2, oraz ściany szczytowej wspólnej dla hali nr 3 i części administracyjnej. 

Obiekt przy ulicy Targowej 11a, który ucierpiał w wyniku pożaru i późniejszych działań, w tym stanie technicznym nie może być odbudowany, musi zostać rozebrany - mówi inspektor nadzoru budowlanego, Katarzyna Piechocka:

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Po pożarze w obiekcie występują poważne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, zagrażające dalsze stateczności tego budynku. Znaczna deformacja konstrukcji dachu powodująca, że nieprzenoszone są obciążenia całej konstrukcji obiektu. 

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Gorzowski Rynek Hurtowy do prac rozbiórkowych może przystąpić najszybciej sześć tygodni po wydaniu decyzji, czyli 14 września tego roku. Termin końcowy włącznie z uporządkowaniem terenu wyznaczony został na 31 sierpnia 2027 roku.

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