Nie zapomnij o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku

K.Bar
2026-06-12 14:10

Lubuskie służby przestrzegają dowcipnisiów na wakacje. Chodzi o miejsca publiczne, zwłaszcza te, w których przebywa dużo podróżujących.

lotnisko straż graniczna
Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

Zostawiona celowo, czy nie - chaos na dworcu kolejowym może wywołać walizka - mówi Grzegorz Ławrynowicz, komendant lubuskiej Straży Ochrony Kolei:

Osoby powinny zdawać sobie sprawę, że jeżeli odstawią sobie walizkę, pod jakim filarem dworca i idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, mogą zostać obciążone kosztami akcji ewakuacyjnej. 

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Dowcipy o bombach na dworcach czy na lotniskach to fatalny i kosztowny pomysł - mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski:

Niestety to nie jest dobry żart. Te wakacje mogą szybko zakończyć się dla tej osoby i dla całej rodziny, z którą podróżuje. 

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Jeżeli zauważymy niepokojące sytuacje, trzeba reagować i zadzwonić na 112.

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