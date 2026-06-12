Nie zapomnij o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku

Zostawiona celowo, czy nie - chaos na dworcu kolejowym może wywołać walizka - mówi Grzegorz Ławrynowicz, komendant lubuskiej Straży Ochrony Kolei:
Osoby powinny zdawać sobie sprawę, że jeżeli odstawią sobie walizkę, pod jakim filarem dworca i idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, mogą zostać obciążone kosztami akcji ewakuacyjnej.
Dowcipy o bombach na dworcach czy na lotniskach to fatalny i kosztowny pomysł - mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski:
Niestety to nie jest dobry żart. Te wakacje mogą szybko zakończyć się dla tej osoby i dla całej rodziny, z którą podróżuje.
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Jeżeli zauważymy niepokojące sytuacje, trzeba reagować i zadzwonić na 112.