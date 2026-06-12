Nie zapomnij o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku

Lubuskie służby przestrzegają dowcipnisiów na wakacje. Chodzi o miejsca publiczne, zwłaszcza te, w których przebywa dużo podróżujących.

Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe