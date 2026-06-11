Ratował czy śmiertelnie pobił? Sprawę rozstrzygnie sąd

Antoni R. usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czego następstwem był zgon 65-latki. Według ustaleń prokuratury - 5 stycznia w Gorzowie mężczyzna zadał jej liczne ciosy w klatkę piersiową. To doprowadziło do złamań żeber, rozległych wylewów, ostrej rozedmy płuc i w konsekwencji do śmierci. Oskarżony nie przyznał się do winy.

- 68-latek wyjaśnił, że chciał pomóc Barbarze K. i ją ratować. Podjął reanimację, bo tak mu kazali po zgłoszeniu zdarzenia. Prokurator wykonał szereg czynności dowodowych, które wykazały, że obrażenia pokrzywdzonej powstały przyżyciowo, w zbliżonym czasie. Powołani biegli lekarze wykluczyli chorobową przyczynę zgonu. Szczegółowo zweryfikowane wyjaśnienia podejrzanego okazały się niewiarygodne - mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

Według prokuratury Antoni R. przyjął taką linię obrony, by uniknąć odpowiedzialności karnej. Grozi mu od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Oskarżony nie był dotychczas karany sądownie.

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