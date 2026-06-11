Wyprzedzał na przejściu dla pieszych, srogo tego pożałował

Policjantki na gorzowskim Zawarciu pełniły służbę w nieoznakowanym radiowozie. W pewnym momencie po ich lewej stronie pojawił się pojazd. Kierujący Fiatem postanowił je wyprzedzić oraz także busa. Zrobił to na przejściu dla pieszych. Został zatrzymany, dostał mandat 1500 złotych i 15 punktów karnych. Nie próbował tłumaczyć swojego zachowania.

Wyprzedzanie na pasach jest groźne dla pieszych. Jak wyjaśnia policja - pojazdy z przodu ograniczają widoczność i nie da się przewidzieć, czy pieszy nagle nie pojawi się przed nami. Należy zachować szczególną ostrożność, w razie konieczności zwolnić. W zderzeniu z autem pieszy nie ma większych szans na wyjście z tej sytuacji bez obrażeń.

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