Willa Herzoga w końcu w remoncie, ale z oburzeniem mieszkańców

W internecie zawrzało. Oprócz wyremontowania XIX-wiecznego budynku, od strony bulwaru wschodniego pojawi się szklana antresola z salą i zadaszonym tarasem. Z kolei od parkingu stanie czteropiętrowy budynek. Będzie on częściowo przeszklony. To nie przypadło do gustu niektórym mieszkańcom, wypowiadającym się w sieci. Urzędnicy uważają, że ocena estetyczna jest kwestią indywidualną, oni muszą pilnować strony prawnej.

- Wymogi prawne są w tej inwestycji zachowane. Ważne jest też to, że zabytkowy budynek, który przez lata stał pusty i niszczał, ma szansę zostać uratowany i ponownie służyć mieszkańcom - wyjaśnia Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.

Miejmy nadzieję, że właściciel dokończy całą inwestycje. Niestety wcześniejszy los willi Herzoga nie był łaskawy.

i Autor: UM Gorzów/ Materiały prasowe

Willa przy ul. Nadbrzeżnej w Gorzowie w 2009 roku została sprzedana prywatnej osobie za 500 tysięcy złotych. Jednak nic się nie działo i magistrat nakładał kary finansowe. Toczyły się batalie sądowe. W 2019 roku właściciel przeprowadził większe roboty. Wstawił okna, odnowił ceglaną elewację, uratował konstrukcję budynku. W październiku 2024 roku wydane zostało pozwolenie na rozbudowę budynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

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