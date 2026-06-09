Przelał oszustom oszczędności życia. 77-latek uwierzył w fikcję

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-06-09 17:32

Senior ze Skwierzyny [Lubuskie] został zmanipulowany przez fałszywego policjanta i prokuratora. Przekonali go, że jego pieniądze są zagrożone i że może pomóc w zatrzymaniu przestępców. Stracił kilkaset tysięcy złotych! Policja przestrzega i apeluje o rozsądek.

Dłonie seniorki trzymające telefon i pieniądze

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Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Dłonie seniorki trzymające telefon i pieniądze

Wszystko działo się podczas telefonicznej rozmowy. Senior zgodził się na współpracę z rzekomymi organami ścigania. Oszust-policjant przekonywał, że prowadzone są działania mające na celu zatrzymanie grupy przestępców odpowiedzialnych za oszustwa finansowe. Aby uwiarygodnić historię, do rozmowy włączył kolejną osobę podającą się za prokuratora.

77-latek miał zachować tajemnicę i wykonywać instrukcje. Pod wpływem presji i obawy o utratę oszczędności zrobił kilka przelewów na konto oszustów. Stracił prawie 200 tysięcy złotych! Mężczyzna dopiero po rozmowie ze znajomym zorientował się, że padł ofiarą oszustów. Policja ciągle apeluje i przypomina: funkcjonariusze nigdy nie proszą o przelewanie pieniędzy  na konto czy przekazanie gotówki.

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