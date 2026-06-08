Drogowe kombo 62-latka. Sporo ma za uszami!

Do zdarzenia doszło w niedzielę [8.06] podczas służby policjantów międzyrzeckiej drogówki. Ich uwagę, na drodze wojewódzkiej W 137, przykuł kierujący Volkswagenem, który miał problemy z jazdą. Nie był w stanie zapanować nad autem. Mundurowi postanowili go sprawdzić.

Za kierownicą siedział 62-latek, od którego czuć było wyraźną woń alkoholu. W ruch poszedł alkomat, który pokazał 2 promile. Dane kierowcy sprawdzono w policyjnych systemach. Okazało się, że ma sporo za uszami. Trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym dożywotni. Do tego był poszukiwany do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności.

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