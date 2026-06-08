Droga podwózka. Autostopowicz okradł kierowcę!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-06-08 13:12

Trzy zarzuty usłyszał 27-latek podejrzany o kradzież pieniędzy i dokumentów należących do kobiety, która chciała go podwieźć. Nieuczciwy autostopowicz wpadł w ręce mundurowych, którzy dzięki monitoringowi szybko go namierzyli i zatrzymali.

Autostopowicz

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Autor: Alexas_Fotos/Pixabay/ CC0 Zdjęcie ilustracyjne

Do zdarzenia doszło w sobotę [6.06] około godz.13. Kierująca osobówką zauważyła na poboczu drogi krajowej numer 22 mężczyznę stojącego na tak zwanego „stopa”. Kobieta postanowiła mu pomóc. Autostopowiczowi poprosił o podwiezienie do Dobiegniewa. Kiedy kierująca była skupiona na jeździe, ten zabrał z jej torebki pieniądze- kilkaset złotych, dowód osobisty, prawo jazdy i karty bankomatowe.

Kobieta o kradzieży zorientowała się, chwilę po tym gdy autostopowicz wysiadł. Zawiadomiła policję w Strzelcach Krajeńskich. Mundurowi dzięki monitoringowi wytypowali mężczyznę. Patrol w Dobiegniewie zauważył poszukiwanego. 27-letni mieszkaniec województwa zachodnio-pomorskiego miał przy sobie skradzione pieniądze. Kobieta odzyskała większość dokumentów.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty dotyczące: kradzieży pieniędzy, dokumentów oraz ukrywania dokumentów, którymi nie miał prawa się posługiwać. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

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