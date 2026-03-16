Zamiast zyskać, straciła na sprzedaży butów. Uwaga na oszustów!

Sposób działania oszustów nie jest skomplikowany. Wystarczy wystawić przedmiot na portalu czy w mediach społecznościowych, by szybko otrzymać ofertę zakupu. Tak było w przypadku kobiety, która chciała sprzedać buty za kilkadziesiąt złotych. Uwierzyła, że kupujący załatwi sprawy związane z przesyłką. Tak ją omamił, że z jej konta bankowego zniknęło ponad 10 tysięcy złotych.

Policja przestrzega przed transakcjami w internecie. Nie dajmy się oszukać, nie podawajmy danych, które przy dokonywaniu transakcji są zbędne. Chrońmy swoje hasła do konta, nie klikajmy w podsyłane linki i nie instalujmy nieznanych nam aplikacji.

