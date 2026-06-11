Nie tylko Ireneusz Maciej Zmora powinien zrzec się mandatu radnego Gorzowa - uważa Alina Czyżewska

Sebastian Górny
2026-06-11 19:42

Aktywistka przygotowuje zawiadomienie do prokuratury. Obejmuje ono pięcioro rajców Gorzowa związanych z klubem Koalicji Obywatelskiej.

Gorzów: sesja
Autor: SG

Kolejni radni Gorzowa zrezygnują z mandatów? Aktywistka, Alina Czyżewska złoży zawiadomienie do prokuratury. Obejmie ono pięcioro rajców. Dokument jest na ukończeniu. Kiedy zostanie złożony jeszcze nie wiadomo, bo dochodzą nowe wątki.

Zawiadomienie obejmie Ireneusza Macieja Zmorę, który we wtorek [9.06] zrzekł się mandatu, ale także Jerzego Sobolewskiego, Roberta Surowca, Halinę Kunicką i Aleksandrę Sibińską-Szadną. Wszyscy związani z Koalicją Obywatelską.

Oni również powinni zrzec się swoich mandatów - mówi Czyżewska. - Byłoby to godne zachowanie z ich strony, przy czym w ogóle nie powinni kandydować do rady miasta. Oni również poświadczali nieprawdę.

Radnym zarzuca się, że nie mieszkają lub nie mieszkali w Gorzowie. Tym samym nie powinni zasiadać w radzie miasta. Zmora dodatkowo jako radny miał czerpać korzyść z majątku komunalnego.

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