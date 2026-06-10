Była poczta, teraz będzie biurowiec. Od kiedy zmiany?

W byłej poczcie będą biura przeznaczone dla różnych firm. Trwa modernizacja zabytkowego budynku​ przy ul. Pocztowej w Gorzowie. Inwestorem jest prywatny przedsiębiorca. Gorzowianie nie mają się czym martwić, bo pocztowcy nadal będą mieć tam siedzibę.

Korytarze i klatki schodowe są już gotowe. Na remont czekają jeszcze pomieszczenia. Od piątku do niedzieli [12-14.06] odbędzie się w nich Galeria Bezbronna. Wystawią się chętni ze swoimi artystycznymi pasjami- malarstwo, teatr, ale także taniec i muzyka.

i Autor: SG

Po Nocnym Szlaku Kulturalnym ruszą prace modernizacyjne przy Pocztowej. Dużej ingerencji nie będzie, bo część pomieszczeń jest gotowa do użytku. Są one różnej wielkości, więc najemcy mogą wybrać to co im się spodoba. Ostatnia cena za zabytek, jaką podawano w mediach, to prawie 2 miliony złotych. Wcześniej kwoty wynosiły nawet 17 milionów złotych.

i Autor: SG

Poczta Polska oferuje inwestorem jeszcze jedną nieruchomość w Gorzowie. Jest nią budynek przy ul. Jagiellończyka. Pod wynajem jest cały obiekt o powierzchni ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych lub jedno z 274 pomieszczeń. Szczegóły oferty na stronie Poczty Polskiej.

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