GTBS ogłasza nabór chętnych do zamieszkana przy Przemysłowej

Można się już starać o nowe mieszkania w GTBS-ie. ​Budynek zostanie oddany już w wrześniu. Pierwotnie inwestycja miała być gotowa na koniec roku. Będzie kilka miesięcy wcześniej.

Obecnie trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach, robiona jest elewacja i zagospodarowywany jest teren wokół obiektu.

Gorzowianie mogą już składać wnioski o przydział mieszkania. Nabór potrwa do końca czerwca.

i Autor: SG

Nie ma zasady - kto pierwszy ten lepszy. Wszystkie wnioski będą zbierane do końca miesiąca. Później zbierze się komisja, która zgodnie z przyjętym regulaminem naboru, będzie te wnioski oceniała - mówi Tomasz Gierczak, prezes GTBS.

Informacje i wzory wniosków znajdują się na stronie Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nabór rozstrzygnięty będzie do końca lipca, wprowadzać będzie się można w październiku.

Przy ul. Przemysłowej powstało 97 mieszkań, najwięcej dwupokojowych, a także kawalerki i M3. Koszt budowy to 33,5 mln zł.