GTBS ogłasza nabór chętnych do zamieszkana przy Przemysłowej

Można się już starać o nowe mieszkania w GTBS-ie. Budynek zostanie oddany już w wrześniu. Pierwotnie inwestycja miała być gotowa na koniec roku. Będzie kilka miesięcy wcześniej.
Obecnie trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach, robiona jest elewacja i zagospodarowywany jest teren wokół obiektu.
Gorzowianie mogą już składać wnioski o przydział mieszkania. Nabór potrwa do końca czerwca.
Nie ma zasady - kto pierwszy ten lepszy. Wszystkie wnioski będą zbierane do końca miesiąca. Później zbierze się komisja, która zgodnie z przyjętym regulaminem naboru, będzie te wnioski oceniała - mówi Tomasz Gierczak, prezes GTBS.
Informacje i wzory wniosków znajdują się na stronie Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nabór rozstrzygnięty będzie do końca lipca, wprowadzać będzie się można w październiku.
Przy ul. Przemysłowej powstało 97 mieszkań, najwięcej dwupokojowych, a także kawalerki i M3. Koszt budowy to 33,5 mln zł.
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