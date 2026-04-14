Z Wrocławiem będzie ciężko, ale Stal stać nawet na play off - uważa prezes honorowy

Młoda, ambitna drużyna pod wodzą Piotra Palucha może powalczyć o play offy - uważa prezes honorowy Stali Gorzów. Ale z Wrocławiem będzie lanie.

Po inauguracji w Grudziądzu w Gezet Stali Gorzów powiało optymizmem. Z nadziejami na sezon spogląda też prezes honorowy. Jego zdaniem żółto-niebieskich stać na miejsca 4-5. Dobrze ocenia też zmianę na fotelu trenera pierwszego zespołu.

W najbliższym spotkaniu, pierwszym w tym sezonie na stadionie im. Edwarda Jancarza, o punkty będzie jednak bardzo ciężko.

Mogę powiedzieć krótko, z Wrocławiem trudno jest dzisiaj wygrać. Poza Lublinem, który może u siebie pokonać Spartę, ja nie widzę drużyny, która by wygrała z Wrocławiem. Ale jak my zdobędziemy u siebie z Wrocławiem 40 punktów, to to będzie sukces - mówi Władysław Komarnicki.

Piotr Paluch postanowił zamieszać w składzie na mecz z Spartą Wrocław. Ogłoszono zestawienie Stali Gorzów na piątkowy [17.04] mecz.

Główna zmiana dotyczy obsady pary młodzieżowców. Do Oskara Palucha dołączył Adam Buba Bedar. Tym samym na U-24 wylądował Hubert Jabłoński, który w Grudziądzu tworzył parę juniorów, mecz jednak zakończył z zerowym dorobkiem.

Nowe zestawienie daje większe możliwości taktyczne trenerowi żółto-niebieskich. Więcej startów mogą mieć Paluch i Bednar, którzy w razie potrzeby zastąpią Jabłońskiego lub Marcela Szymko.

Starcie ze Spartą w piątek o 20.15.