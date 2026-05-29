Czerwiec plus rower, czyli kręcene kilometrów dla Gorzowa

Zaczyna się wielkie kręcenie kilometrów dla Gorzowa​. Rywalizacja o Rowerową Stolicę Polski rusza w poniedziałek [1.06]. W Gorzowie pierwszy wyjazd w niedzielę [31.05] zaraz po północy. Rowerzyści wyruszą z Starego Rynku.

Kręcenie kilometrów dla Gorzowa potrwa cały czerwiec. Organizatorzy przygotowali kilka imprez, żeby zachęcić Gorzowian do uczestnictwa.

W planach [13.06] 12-godzinny wyścig na terenie BiG Gorzów. Masa rowerowa [20.06] przejedzie z Górczyna na stadion żużlowy. Nowością będą Gravelowe Derby Lubuskie - to dla wytrenowanych kolarzy.

Jak co roku miasto przygotowało trzy krążki: brązowy, srebrny i złoty. Otrzymają je rowerzyści, którzy w czerwcu przejadą odpowiednio: 250, 500 i 1000 kilometrów. Wynik musi być udokumentowany w aplikacji Aktywne Miasta.

Podsumowanie akcji zaplanowano 4 lipca na bulwarze nadwarciańskim, gdzie powstanie rowerowe miasteczko.

Żeby uczestniczyć w zabawie należy ściągnąć na smartfona aplikację Aktywne Miasta i po zalogowaniu wybrać Gorzów. Po tym trzeba tylko pamiętać, żeby uruchamiać ją za każdym razem, kiedy wsiadamy na rower.