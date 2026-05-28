Brygada WOT coraz bliżej Gorzowa

Jeszcze tylko zgoda MON i można budować. ​Gorzów zdobył finansowanie na realizację bazy wojskowej dla brygady WOT-u.

Po kilku miesiącach negocjacji miasto uzyskało wstępne porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który sfinansuje inwestycję.

Pozostaje jeszcze podpisanie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Prezydent Gorzowa liczy, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.

Taką ofertę Bank Gospodarstwa Krajowego przedłożył nam, my to przedstawiliśmy Ministerstwu Obrony Narodowej. To bardzo dobre warunku, na rynku komercyjnym nieosiągalne. Myślę, że to porozumienie zawrzemy z MON i wchodzimy w czas realizacji - mówi Jacek Wójcicki.

Inwestycję realizować będzie spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich, która zostanie powołana w tym celu. W tym roku powinien być gotowy projekt, a kolejne dwa lata zajmie budowa.

Jedenastka dla 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej powstanie na 40 ha przy ul. Mironickiej.

Wkrótce ruszą prace związane z siedzibą dowództwa brygady. Gorzowska firma wyremontuje budynek dla WOT za 17 milionów złotych. Chodzi o obiekt przy ul. Pomorskiej, w którym mieściło się Centrum Kształcenia Zawodowego, który miasto przekazało na potrzeby 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Budynek trzeba zmodernizować pod potrzeby wojskowych. Armia rozstrzygnęła przetarg i wybrała wykonawcę.

Przetarg wygrała firma lokalna, z Gorzowa. To też dla nas bardzo ważna sprawa, że pieniądze, które wojsko zainwestuje zostaną u nas. Mam nadzieję, że prace ruszą z kopyta i jak najszybciej dowództwo 15 brygady WOT będzie miało swoją siedzibę przy Pomorskiej - mówi prezydent Gorzowa.

Remont wykona firma GOTECH.

Decyzja o lokalizacji 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gorzowie zapadła w MON w marcu 2024 roku, a oficjalnie potwierdzona została w październiku.