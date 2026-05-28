Brygada WOT coraz bliżej Gorzowa

Sebastian Górny
2026-05-28 11:41

Wojsko rozstrzygnęło przetarg na wykonawcę remontu budynku po CKZ. Będzie tam dowództwo 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Miasto jest też na finiszu rozmów, które dotyczą budowy jednostki przy ul. Mironickiej.

Gorzów: WOT

Jeszcze tylko zgoda MON i można budować. ​Gorzów zdobył finansowanie na realizację bazy wojskowej dla brygady WOT-u.

Po kilku miesiącach negocjacji miasto uzyskało wstępne porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który sfinansuje inwestycję.

Pozostaje jeszcze podpisanie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Prezydent Gorzowa liczy, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.

Taką ofertę Bank Gospodarstwa Krajowego przedłożył nam, my to przedstawiliśmy Ministerstwu Obrony Narodowej. To bardzo dobre warunku, na rynku komercyjnym nieosiągalne. Myślę, że to porozumienie zawrzemy z MON i wchodzimy w czas realizacji - mówi Jacek Wójcicki.

Inwestycję realizować będzie spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich, która zostanie powołana w tym celu. W tym roku powinien być gotowy projekt, a kolejne dwa lata zajmie budowa.

Jedenastka dla 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej powstanie na 40 ha przy ul. Mironickiej.

Wkrótce ruszą prace związane z siedzibą dowództwa brygady. Gorzowska firma wyremontuje budynek dla WOT za 17 milionów złotych. Chodzi o obiekt przy ul. Pomorskiej, w którym mieściło się Centrum Kształcenia Zawodowego, który miasto przekazało na potrzeby 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Budynek trzeba zmodernizować pod potrzeby wojskowych. Armia rozstrzygnęła przetarg i wybrała wykonawcę.

Przetarg wygrała firma lokalna, z Gorzowa. To też dla nas bardzo ważna sprawa, że pieniądze, które wojsko zainwestuje zostaną u nas. Mam nadzieję, że prace ruszą z kopyta i jak najszybciej dowództwo 15 brygady WOT będzie miało swoją siedzibę przy Pomorskiej - mówi prezydent Gorzowa.

Remont wykona firma GOTECH.

Decyzja o lokalizacji 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gorzowie zapadła w MON w marcu 2024 roku, a oficjalnie potwierdzona została w październiku.

