Handlowali dopalaczami, zarobili kilka tysięcy złotych. Jest akt oskarżenia

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-05-27 15:45

Liderowi grupy przestępczej grozi do 20 lat więzienia. W sumie osiem osób stanie przed sądem w Strzelcach Krajeńskich. Jednym z nabywców jest nastolatek, przez co kara dla dilera jest tak wysoka.

Autor: United States Department of Justice/domena publiczna/ Creative Commons zdjęcie ilustracyjne

Prokuratura w Strzelcach, po zebraniu materiału dowodowego, przekazała go do sądu. Siedmiu oskarżonych w wieku od 25 do 36 lat przyznało się do winy. Posiadali od 1 do 30 gramów 3 CMC, dla użytku własnego lub do dalszego obrotu. Dobrowolnie poddali się karze. Grozi im do 10 lat więzienia i wysokie grzywny. Z kolei 25-letni szef gangu posiadał między innymi 140 gramów tzw. kryształu. 

- Zarzucono mu posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci 3 CMC. Te środki sprzedawał innym osobom. Jednym z  nabywców był małoletni, któremu oskarżony sprzedał 1 gram kryształu - mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.

25-latek ma dozór policji oraz dostał poręczenie majątkowe. Pozostali oskarżeni ukarani zostaną bez rozprawy. Wedłuh ustaleń śledczych - grupa działała od czerwca do sierpnia 2023 roku na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego i Gorzowa.

Zażywanie 3-CMC obciąża serce, może prowadzić do psychoz, halucynacji i nieodwracalnych uszkodzeń mózgu.

