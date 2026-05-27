Było gorąco! Absolutorium dla prezydenta i sprawa radnego Zmory

Prezydent Gorzowa mówi o rozwoju, radni PiS o stagnacji.​ Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium. Na "tak" zagłosowała koalicja rządząca miastem. Prezydent przedstawił raport o stanie miasta za ubiegły rok. W jego opinii sprawy Gorzowa idą w dobrym kierunku.

Cieszę się z tego, że inwestycje strategiczne dla Polski mają miejsce w Gorzowie. To wszystko da miastu ogromną trampolinę i myślę, że w najbliższych latach będziemy widzieć tego skutki - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Chodzi o północną obwodnicę i fabrykę rakiet.

Przeciw głosowało pięciu radnych, czyli Sebastian Pieńkowski i cały klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. W ich opinii działania prezydenta spowodowały, że Gorzów się nie rozwija.

Wcześniej radni PiS chcieli wygasić mandat Ireneusza Macieja Zmory. Na wczorajszej (26.05) sesji jednak do tego nie doszło. Rada czeka na opinię prawną.​

Projekt uchwały o wygaszeniu mandatu radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli na początku sesji. Większość nie zgodziła się, żeby o tym dyskutować. Radni PiS swój wniosek oparli o informacje, że radny Zmora czerpał korzyści z majątku miejskiego.

Kwity mówią wyraźnie: prowadził działalność, otrzymywał pieniądze. Co za tym idzie, powinien mieć wygaszony mandat - mówi Jarosław Porwich, radny PiS.

Sprawą mandatu radnego Zmory zajmowała się już Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Wszyscy byli za, żeby przekazać wniosek do prezydenta o przygotowanie niezależnej, zewnętrznej opinii prawnej, żeby nie było żadnych wątpliwości. Czekamy na nią i dostosujemy się do niej w momencie, kiedy się pojawi - mówi Cezary Żołyński, radny, przewodniczący komisji.

Niewykluczone, że sprawa radnego Zmory wróci na czerwcowej sesji.

Do rady tymczasem wpłynęły wnioski o wygaszenie mandatów trójce kolejnych rajców, chodzi o: Annę Kozak, Sebastiana Pieńkowskiego i Alberta Madeja.