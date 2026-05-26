Krótki odcinek torów zmieni podróże w regionie. Pasażerowie zyskają cenny czas

Nowe tory w Kostrzynie nad Odrą połączą kluczowe szlaki

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla 860-metrowego odcinka pochłonie osiem milionów złotych. Jednotorowy i w pełni zelektryfikowany fragment nowej infrastruktury zepnie ze sobą dwie istotne trasy:

linię numer 273 łączącą Wrocław ze Szczecinem, nazywaną potocznie Nadodrzanką,

szlak numer 203 na trasie Tczew – Kostrzyn.

Prace budowlane zostały zaplanowane w rejonie ulicy Gorzyńskiej. Przedstawiciel zarządcy sieci Radosław Śledziński zwraca uwagę, że dzięki tej realizacji zintegrowane zostaną najważniejsze aglomeracje w tej części kraju, czyli Szczecin, Poznań, Zielona Góra oraz Gorzów Wielkopolski. W codziennej praktyce podróżni mogą liczyć na wyraźne skrócenie czasu spędzanego w wagonach, ograniczenie manewrowania składami i zdecydowanie większą przepustowość szlaków.

Podróż ze Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego zyska nowe tempo

Obecnie składy kursujące na trasie łączącej Szczecin z Gorzowem Wielkopolskim tracą cenne minuty na skomplikowane operacje torowe w rejonie stacji w Kostrzynie. Zbudowanie krótkiego skrótu całkowicie wyeliminuje ten problem, ponieważ pociągi zyskają możliwość bezpośredniego przejazdu bez konieczności odwracania kierunku poruszania się na stacji węzłowej.

PKP PLK traktuje to zadanie zaledwie jako wstęp do znacznie większego przedsięwzięcia. W dalekosiężnych planach spółki nowa trasa wejdzie w skład tak zwanej Magistrali Zachodniej, docierającej między innymi do Skwierzyny, Świebodzina, Międzyrzecza oraz Sulechowa.

Rozwój tej koncepcji przyniesie pasażerom ogromne korzyści w postaci błyskawicznego przemieszczania się po całym województwie i łatwiejszego dostępu do transportu publicznego.

Nowy przystanek kolejowy i remont stacji w Kostrzynie nad Odrą

Zaplanowane prace projektowe obejmują nie tylko ułożenie szyn, ale również szereg dodatkowych udogodnień dla podróżnych. W przygotowywanym dokumencie znajdą się zapisy dotyczące:

gruntownej przebudowy piątego peronu na stacji w Kostrzynie,

wdrożenia unowocześnionego systemu odpowiedzialnego za sterowanie ruchem pociągów,

stworzenia zupełnie nowego przystanku zlokalizowanego w pobliżu Nowego Szpitala.

Zmiany te odczują przede wszystkim osoby korzystające z komunikacji na krótkich dystansach, ponieważ dostęp do pociągów regionalnych w ich najbliższym otoczeniu stanie się znacznie łatwiejszy.

Druga łącznica dla pociągów z Gorzowa Wlkp. do Zielonej Góry jako opcja

Władze kolejowej spółki analizują jednocześnie możliwość wybudowania jeszcze jednego odcinka skracającego trasę w okolicach Chyrzyny. Tego typu rozwiązanie sprawiłoby, że składy pasażerskie podróżujące z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry nie musiałyby zmieniać czoła pociągu, co bezpośrednio przełożyłoby się na oszczędność czasu i większą popularność tej formy transportu.

Radosław Śledziński wyjaśnia, że opracowanie planów dla tego dodatkowego torowiska zapisano w kontrakcie jako prawo opcji. Jego faktyczne uruchomienie zależy w głównej mierze od pozyskania odpowiednich środków finansowych oraz bliskiej kooperacji z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych.

Zakładając optymistyczny scenariusz i znalezienie pieniędzy na realizację, oddanie inwestycji do użytku mogłoby nastąpić w 2035 roku. Chociaż taki horyzont czasowy wydaje się niezwykle odległy, w przypadku planowania skomplikowanych projektów w branży kolejowej oznacza to bardzo konkretny i przemyślany harmonogram działania.

