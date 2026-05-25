Śledczy i inspektorzy działają w spalonej hali. Będą specjalne podpory

K.Bar
2026-05-25 17:53

Spalony budynek przy Targowej w Gorzowie do uratowania? Policja zbiera materiał dowodowy, by ustalić przyczynę pożaru w hali trampolin. Na zmianę pracują inspektorzy i śledczy.

Autor: FB Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Gorzów/ Materiały prasowe

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpoczął techniczną akcję ratowania zabytkowej hali. Cztery podpory od frontu mają zabezpieczyć ścianę przed zawaleniem. Część została już rozebrana. Chodzi o to, by ochronić trafostację, która znajduje się obok.

Działania prowadzą śledczy, te nie należą do łatwych - mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji:

Biegły był, wstępne czynności wykonał. Żeby szerzej i w większej skali to wykonywać, musiałoby być bezpiecznie, a tam teraz bezpiecznie nie jest. 

Przypomnijmy- to skutki pożaru, do którego doszło w niedzielę [24.05] wcześnie rano. Spłonęło 3 tysiące metrów kwadratowych.

