Zabrał busa, porzucił go i schował się w...tapczanie!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-05-29 12:54

"Na tapczanie siedzi leń" - słowa znanej piosenki można by, w tym przypadku, zamienić na - w tapczanie siedzi zbieg. Dla 21-latka skrytka okazała się nienajlepsza. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w Dobiegniewie.

21-latek nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu, jazdy na zakazie oraz ukrywania dokumentów innej osoby. Przyznał się do winy i będzie tłumaczył się przed sądem.

We wtorek [26 maja] policjanci z Dobiegniewa dostali zgłoszenie o kradzieży busa. Szybko odnaleźli uszkodzony pojazd, który został porzucony kilka kilometrów od miejsca, z którego został skradziony.

Mundurowi wytypowali sprawcę, udali się do jego mieszkania. Po wstępnym sprawdzeniu wydawało się, że mężczyzny nie ma. Jednak "policyjny nos" podpowiadał co innego. Gdy  funkcjonariusze zajrzeli do tapczanu, w środku znaleźli skulonego 21-latka.

Mężczyzna kilka miesięcy temu wyszedł z więzienia, w którym przebywał za podobne przestępstwa.

