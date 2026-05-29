Start kolarskiego etapu w Gorzowie lepszy od mety? - tak twierdzi legenda

K.Bar
2026-05-29 15:09

Tour de Pologne po 24 latach wraca do województwa lubuskiego i do Gorzowa. 5 sierpnia odbędzie się start 3 etapu wyścigu. To światowa impreza kolarska z najlepszymi zawodnikami.

Tour de Pologne 2026. Start w Gdyni na 100-lecie miasta!

i

Autor: tourdepologne.pl/ Materiały prasowe

Odcinek z Gorzowa do Zielonej Góry, przez Strzelce Krajeńskie, Świebodzin i Sulechów, liczy prawie 200 kilometrów.

Finał 81. Tour de Pologne w Krakowie

W sieci pojawiły się głosy, że bardziej emocjonujący jest wjazd na metę w południowej stolicy Lubuskiego. Innego zdania jest Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, według którego kibice w Gorzowie mają więcej możliwości:

Podczas tej ceremonii startu można podejść, wziąć autograf, porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój. Na mecie zostają ci, którzy są nagrani, którzy idą do kontroli antydopingowej, którzy muszą na tej mecie zostać. 

Polecany artykuł:

Planszówki dla wszystkich - małych i dużych. Do wyboru aż 100 gier!

Cały kolarski tour wystartuje 3 sierpnia z nadmorskiej Gdyni, finisz 9 sierpnia w Wieliczce. Tegoroczny TdP odbędzie się pod hasłem "Północ-Południe".​​

Kultowe bajki lat 90. Jak dobrze je pamiętasz?
Pytanie 1 z 11
1. Jedną z kultowych bajek lat 90. są z pewnością „Flinstonowie”. Jak nazywało się prehistoryczne miasto, w którym toczyła się akcja serialu?
Flinstonowie
tour de pologne