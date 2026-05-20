Planszówki dla wszystkich - małych i dużych. Do wyboru aż 100 gier

K.Bar
2026-05-20 17:07

W sobotę [23.05] pierwsze spotkanie w ramach BO. Do wyboru będzie sto pozycji. Cykl wydarzeń "Gorzów gra w planszówki" to cztery soboty: 23 i 30 maja, oraz 13 i 20 czerwca.

Autor: kb

Szał grania od godz. 10 do 17 w Szkole Podstawowej nr 21. Mówi Paweł Kamrad, inicjator wydarzenia:

Będą przeznaczone dla różnych kategorii wiekowych. Będą o bardzo różnej tematyce, będą gry logiczne, gry ekonomiczne, strategiczne, bardzie tradycyjne, mniej tradycyjne. 

Na pierwsze spotkanie w szkolnej stołówce - cieszy się Iwona Turczyńska, dyrektorka szkoły:

Telefony komórkowe i komputery trochę nas porozdzielały. Gry planszowe z powrotem nas połączą. 

Cykl kosztuje niecałe 30 tysięcy złotych. Po jego zakończeniu, gry zostaną przekazane do biblioteki.

