Planszówki dla wszystkich - małych i dużych. Do wyboru aż 100 gier

Szał grania od godz. 10 do 17 w Szkole Podstawowej nr 21. Mówi Paweł Kamrad, inicjator wydarzenia:
Będą przeznaczone dla różnych kategorii wiekowych. Będą o bardzo różnej tematyce, będą gry logiczne, gry ekonomiczne, strategiczne, bardzie tradycyjne, mniej tradycyjne.
Na pierwsze spotkanie w szkolnej stołówce - cieszy się Iwona Turczyńska, dyrektorka szkoły:
Telefony komórkowe i komputery trochę nas porozdzielały. Gry planszowe z powrotem nas połączą.
Cykl kosztuje niecałe 30 tysięcy złotych. Po jego zakończeniu, gry zostaną przekazane do biblioteki.