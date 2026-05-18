Wartownia wraca na "stare śmieci". W tym roku jest kilka zmian

Sebastian Górny
2026-05-18 17:29

Ponad 2 miesiące intensywnej zabawy nad Wartą. Kontenerowe miasteczko już powstaje. Wartownia ruszy z nadejściem lata. Nie zabraknie gwiazd, a wśród nich Westbama.

Wartownia

i

Autor: Wartownia / www.facebook.com/ Archiwum prywatne

Jest Wartownia, jest Westbam. Znikają za to czwartki under 18.​

Wartownia rusza 19 czerwca, a ostatnią imprezę rozkręci 29 sierpnia. W tym roku trochę zmian. Imprezy będą w piątki i soboty, niedziela wypada z kalendarza Wartowni. Ponownie zmieni się lokalizacja.

Można powiedzieć, że tegoroczna edycja wraca na Wał Okrężny, tam gdzie się wszystko zaczęło, ale też przychodzi z podwójną mocą. W ubiegłym roku były dwa duże festiwale i mniejsze imprezy co tydzień. A w tym roku co tydzień: piątek, sobota mocne nazwiska sceny hip-hop i elektronicznej. Do tego dwa duże festiwale - mówi Paweł Kopala, organizator.

Festiwale 10 i 11 lipca oraz 21 i 22 sierpnia. Wśród gwiazd m.in. Słoń, Malik Montana, Peja, Kalwi & Remi, Moguai i oczywiście Wesbam.

W tym roku nie będą organizowane czwartkowe imprezy dla osób niepełnoletnich. Zamiast tego przeznaczonych będzie dla nich kilka piątków.

Polecany artykuł:

Dobry Wieczór Gorzów dla każdego. Bogata oferta imprez!
QUIZ. Filmowe hity, które powstały na podstawie gier wideo! Pytania będą zaskakiwać
Pytanie 1 z 10
Dzisiaj w kinach premiera nowej części "Mortal Kombat". To już łącznie który film na podstawie tej gry?
Wartownia Gorzów
Imprezy Gorzów