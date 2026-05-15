Dobry Wieczór Gorzów dla każdego. Bogata oferta imprez!

W połowie czerwca Gorzów wchodzi w tryb imprezowy.

Ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach​, to wszystko czeka Gorzowian w ramach Dobry Wieczór Gorzów.

Wszystko zacznie tradycyjny Nocny Szlak Kulturalny 12 i 13 czerwca. W akcję zaangażowały się gorzowskie instytucje kultury. Będzie teatr letni, kino plenerowe, Pikniki Chopinowskie, Romane Dyvesa, Wartownia i scena na Starym Rynku.

W tym roku imprezy wyjdą poza centrum Gorzowa. Trzydniowe urodziny miasta odbędą się w Parku Górczyńskim.

Będziemy bawić się naprawdę porządnie. W pięknym miejscu. To też ważne, że Park Górczyński jest miejscem piknikowym, więc ta impreza będzie miałach charakter pikniku. Poza koncertami będzie wiele atrakcji w całym parku - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Udział w wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny.