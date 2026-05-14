Oddaj krew razem z zespołem Mali Gorzowiacy. Uda się zabrać 45 litrów?

Mali Gorzowiacy przeleją krew. Zespół organizuje akcję krwiodawstwa z okazji 45-lecia​ istnienia. Zbiórka odbędzie się w sobotę [16.05], od godziny 9 do 13.

Przed siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury, przy ul. Śląskiej stanie krwiobus. Akcja to pomysł młodzieży tańczącej w zespole.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby oddać krew. Hasło akcji to: "Krew która łączy pokolenia". To jubileuszowa akcja krwiodawstwa. Będzie specjalny autobus, będą ludzie przygotowani do poboru krwi. Zobaczymy ile się uda nam się zebrać. Nie wiem czy 45 litrów, bo to dość dużo - mówi Maria Szupiluk, dyrektor artystyczna Małych Gorzowiaków.

Zbiórka krwi to część obchodów jubileuszu zespołu.

Będzie jeszcze 24 maja w Parku Górczyńskim "Bieg po marzenia", 30 maja foto wystawa na Starym Rynku, a 7 czerwca odsłonięty zostanie mural okolicznościowy przy ul. Walczaka 2. Na zwieńczenie koncert w Arenie Gorzów zaplanowany na 12 czerwca.