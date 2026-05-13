Kilka tysięcy gorzowian będzie bez ciepłej wody. Kiedy i gdzie?

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-05-13 17:11

Przez dwa dni, czyli w czwartek [14.05] i w piątek [15.05] mieszkańcy kilku gorzowskich osiedli mogą spodziewać się utrudnień. Przyczyną przebudowa magistrali ciepłowniczej. Prace nocną porą i za dnia. Przez ten czas trzeba się wstrzymać z gorącymi kąpielami czy robieniem prania.

Jak tłumaczy gorzowskie PGE - chodzi o bezpieczeństwo dostaw wody. Takie prace wykonuje się właśnie po sezonie grzewczym. Wykonane zostaną roboty przy Głównym Wodociągu Ciepłowniczym przy Batalionu Zośki. W planach także prace przyłączeniowe związane z modernizacja sieci cieplnej od ul. Jagiellończyka do ul. Mościckiego. 

Utrudnienia obejmą kilka osiedli: Piaski, Górczyn, Manhattan, Staszica, a także podgorzowski Wawrów. W sumie to około 40 ulic. W czwartek [14.05] ciepłej wody nie będzie od godz. 3:00 w nocy do końca dnia, a w piątek [15.05] od godz. 6 do nocnych sobotnich godzin.

Dokładna rozpiska ulic znajduje się na stronie PGE Energia Ciepła Oddział w Gorzowie.

