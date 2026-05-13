Narkotyki za 3,5 mln złotych i dwie fabryki zlikwidowane!

K.Bar
2026-05-13 16:16

Ponad 200 kilogramów nielegalnych środków wartych fortunę znaleźli mundurowi w dwóch laboratoriach - w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały trzy osoby.

laboratorium narkotyków

CBŚP na początku kwietnia zlikwidowało dwa miejsca produkujące klofedron. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, później ujęli też trzecią powiązaną z nielegalną działalnością.

Czarnorynkową wartość narkotyków wyceniono na około 3,5 mln złotych - mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP:

Na miejscu prowadzonych czynności ujawniono 50 kg już gotowego do sprzedaży klofedronu, a także ponad 150 kg innych substancji odurzających i psychotropowych, które obecnie będą poddawane szczegółowym analizom w Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków grozi do 20 lat więzienia. Oskarżeni na proces czekają w areszcie.​

