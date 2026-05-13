Zgotowała mu piekło... Niemowlak z ranami, matka z zarzutami!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-05-13 13:09

34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty narażenia synka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Dostała dozór policyjny i zakaz zbliżania się do swoich dzieci. Gehenna trwała do 4 maja.

Niemowlę - zdjęcie poglądowe

O obrażeniach chłopca policjantów powiadomili lekarze. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zabrał je od matki do siebie. Zauważył wtedy, że syn jest zaniedbany i ma ranę na głowie. To co później się okazało przechodzi ludzkie pojęcie.

Maluch miał pęknięte kości: potyliczną i ciemieniową oraz krwiaka śródczaszkowego, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Matka przyznała, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.

- Chłopiec upadł z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji matka powinna udzielić mu pomocy, zabrać natychmiast do lekarza, a tego nie zrobiła. Swoje zachowanie tłumaczyła się między innymi tym, że jest uzależniona od środków niedozwolonych - mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.

Podejrzana przyznała się do winy i zadeklarowała, że zamierza podjąć leczenie odwykowe. 34-latka ma dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do trójki dziećmi, które są pod opieką rodziny zastępczej. Śledczy analizują materiał, sprawa jest w toku.

