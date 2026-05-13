Na derbach stadion będzie wypełniony po brzegi. Kibice pamiętajcie o dowodach!

Tego ​na stadionie im. Edwarda Jancarza dawno nie było. Na derbach ma być komplet publiczności.

Piątkowy (15.05) mecz Gezet Stali Gorzów z Stelmetem Falubazem Zielona Góra zaczyna się o godzinie 20.30. Bramy stadionu otwarte zostaną już o 18.15. Kto chce uniknąć kolejek, warto przyjść wcześniej.

Organizatorzy przypominają, że spotkanie ma status podwyższonego ryzyka.

Należy zabrać ze sobą dowody lub inne dokumenty pozwalające potwierdzić tożsamość przy wejściu. Jeżeli chodzi o dokumenty, mogą to być dowody tradycyjne jak i aplikacja mObywatel. Młodzież powinna mieć ze sobą legitymacje szkolne - mówi Małgorzata Kozicka, dyrektor marketingu Stali Gorzów.

Mecz na żywo obejrzy też tysiąc kibiców zielonogórskiej drużyny.

Dużej sektorówki Falubaz nie będzie mógł wnieść, taka jest decyzja policji. Natomiast mniejsze flagi zapewne będą mieli ze sobą. Zależy nam, żeby jedna i druga strona sportowo kibicowała swojej drużynie - mówi Michał Wasilewski, dyrektor administracyjny Stali Gorzów.

Stal i Falubaz spotkają się po raz 107.