Pijany senior z zakazami i poszukiwany młodzian w jednym aucie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek [11.05] na terenie Lubiszyna. Policjanci pododdziałów prewencji pełnili służbę. Około godz. 16 na ulicy Gorzowskiej zatrzymali osobowego forda. Kierowca i pasażer nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. Szybko okazało się, że to najmniejszy problem.

Mundurowi mieli podejrzenie co do stanu trzeźwości kierowcy. Alkomat wskazał, że senior ma niemal promil alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu go w bazach okazało się, że posiada dwa aktywne zakazy kierowania. Policjanci wylegitymowali także pasażera. Ku ich zaskoczeniu 21-latek nie mógł wrócić do domu. Był poszukiwany do odbycia kary 30 dni pozbawienia wolności. Obaj trafili na komendę w Gorzowie.

