Źródło nadal nieznane, a zakażonych salmonellą jest już 15 osób!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-05-11 17:18

Chodzi o ​przedszkole w Nowinach Wielkich, o którym pisaliśmy kilka dni temu. Sanepid w Gorzowie ciągle bada pobrane próbki od dzieci i nauczycieli. Są nowe przypadki, pod lupą szczegółowo analizowane materiały, by ustalić źródło bakterii.

Sytuacja dotyczące przedszkola rozwija się. Jest dziewięć nowych przypadków. To dwójka nauczycieli oraz siedmioro maluchów z różnych grup wiekowych. Wszyscy są w dobrym stanie, przebywają w domach. Część nawet nie wiedziała, że jest zakażona salmonellą.

- Żadne z tych osób nie było hospitalizowane, objawy nie były na tyle uciążliwe by nawet pójść do lekarza. Teraz dopiero w badaniach wyszło, że są nosicielami bakterii. Laboratorium ciągle pracuje nad wykryciem przyczyny zakażeń - mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.

Przedszkole w weekend zostało zdezynfekowane. Nadal jest zamknięte. W tym tygodniu ma się odbyć rekontrola inspektorów. Przypomnijmy - zakażenia salmonellą w placówce Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich pojawiły się tuż po majówce.

