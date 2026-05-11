Zapominalscy rodzice nie zapisali dzieci do szkół

Niektórzy o tym obowiązku po prostu zapominają...

Tylko w Gorzowie rodzice nie zapisali do szkół 215 siedmiolatków. Powód jest kilka. Większość dzieci zapisanych zostanie do placówek niepublicznych. Część rodzin mogła się wyprowadzić z miasta. Ale jest też grupa rodziców, którzy zapomnieli, że ich dzieci należy zapisać do szkoły.

Dziecko należy zgłosić w swojej szkole obwodowej, żeby znalazło swoje miejsce. Zdarzało nam się w poprzednich latach, że rodzice budzili się w pierwszych dniach września. To jest dla nas naprawdę duży problem. Oczywiście te dzieci musimy przyjąć i to robimy - mówi Renata Pliżga, dyrektor gorzowskiego wydziału edukacji.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 21 maja i potrwa do 29.

W tym roku do gorzowskich podstawówek trafi 1100 siedmiolatków.

