Gorzowskie II LO wysoko w krajowym rankingu

Sebastian Górny
2026-05-07 17:05

Szkoła zajęła pierwsze miejsce wśród liceów ogólnokształcących w Gorzowie i Lubuskiem. Organizatorzy rankingu wzięli pod uwagę wyniki matur, sukcesy na olimpiadach przedmiotowych i miernik realnego postępu uczniów.

Gorzów: szkoła II LO

Autor: SG II LO w Gorzowie (fot. archiwum).

II LO najlepsze w Gorzowie i województwie, a 30 w kraju.​ Portal WaszaEdukacja.pl opublikował najnowszą edycję Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadpodstawowych.

Gorzowska "Przemysłowa" zdobyła prawie 62 punkty, co przełożyło się na wysoką, 30 pozycję w kraju, na ponad 2 tysiące liceów objętych rankingiem. Organizatorzy brali pod uwagę wyniki matur, sukcesy na olimpiadach przedmiotowych i miernik realnego postępu uczniów.

Kolejne spośród gorzowskich ogólniaków było I LO, które zajęło 267 miejsce w kraju. Trzecie miejsce w Gorzowie przypadło IV LO. W rankingu uwzględniono 13 gorzowskich liceów.

