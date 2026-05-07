Salmonella w przedszkolu. Próbki są w laboratorium, a kiedy będą wyniki?

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-05-07 16:55

W placówce Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich zgłoszono dwa przypadki zakażenia bakterią. Przedszkole jest zamknięte i czeka je dezynfekcja. Sanepid prowadzi badania dzieci i pracowników, analizuje próbki, by ustalić źródło salmoneli.

Salmonella wykryta w żłobkach i szkole podstawowej

i

Autor: pixabay.com/ Archiwum prywatne

Dwójka maluchów z salmonellą trafiła do wielospecjalistycznego szpitala w Gorzowie. Stało to się po majówce w poniedziałek [4.05] i we wtorek [5.05]. Po zgłoszeniu do powiatowego sanepidu ruszyły procedury. Przedszkole zamknięto, badane są pozostałe dzieci, ich rodziny, personel placówki oraz kuchnia. Laboranci analizują pobrane próbki, by ustalić źródło zakażenia i je zlikwidować.

- Być może źródłem będzie osoba pracująca w kuchni, a może dostarczona żywność na przykład jajka. Tego nie wiemy, wszystko zależy od tego co nam wyjdzie w  badaniach - wyjaśnia Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.

Kiedy będą wyniki? - tego na razie nie wiadomo. Przedszkole Zespołu Edukacyjnego jest nieczynne do odwołania. Druga placówka- szkoła podstawowa działa bez zmian. 

Spór o drogę w Olkuszu

Polecany artykuł:

17-latek nie przyznaje się do ugodzenia ojczyma nożem. Tragedia w Płomykowie
QUIZ. Filmowe hity, które powstały na podstawie gier wideo! Pytania będą zaskakiwać
Pytanie 1 z 10
Dzisiaj w kinach premiera nowej części "Mortal Kombat". To już łącznie który film na podstawie tej gry?
salmonella w jajkach
salmonella
bakteria
sanepid Gorzów
przedszkole
zamknięte przedszkole
Sanepid
badania
badania Gorzów