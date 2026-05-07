Salmonella w przedszkolu. Próbki są w laboratorium, a kiedy będą wyniki?

Dwójka maluchów z salmonellą trafiła do wielospecjalistycznego szpitala w Gorzowie. Stało to się po majówce w poniedziałek [4.05] i we wtorek [5.05]. Po zgłoszeniu do powiatowego sanepidu ruszyły procedury. Przedszkole zamknięto, badane są pozostałe dzieci, ich rodziny, personel placówki oraz kuchnia. Laboranci analizują pobrane próbki, by ustalić źródło zakażenia i je zlikwidować.

- Być może źródłem będzie osoba pracująca w kuchni, a może dostarczona żywność na przykład jajka. Tego nie wiemy, wszystko zależy od tego co nam wyjdzie w badaniach - wyjaśnia Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.

Kiedy będą wyniki? - tego na razie nie wiadomo. Przedszkole Zespołu Edukacyjnego jest nieczynne do odwołania. Druga placówka- szkoła podstawowa działa bez zmian.

