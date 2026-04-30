Młodzi Gorzowianie będą mieli kasę na swoje pomysły

Młodzi Gorzowianie będą mieli swój kawałek budżetu obywatelskiego. Na ich pomysły miasto przeznaczy 10 proc. dotychczasowej kategorii oświatowej.

W obecnej edycji oświata to 1 mln 900 tys. zł. Oznacza to, że gorzowska młodzież mogłaby zrealizować swoje pomysły za około 190 tys. zł.

Takie są wstępne założenia. W połowie przyszłego roku ruszy pilotaż i będzie pisany regulamin. W działania zaangażowana zostanie młodzież i szkoły.

Zaraz po tych pracach przystąpimy do zbierania pomysłów młodych ludzi w palcówkach oświatowych. I w kolejnym roku, 2028 przystąpimy do realizacji - mówi Anna Bonus Mackiewicz, z gorzowskiego magistratu.

Młodzieżowy budżet obywatelski powstanie jako odpowiedź na interpelację trzech gorzowskich radnych.

